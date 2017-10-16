Дизайн сайта

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки135 просмотров

Надо сделать дизайн главной, и несколько внутренних + адаптив. И еще нужна рассылка. Тз выслал по скайпу

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$600
5 дней
Классная работа дизайнера, мне все Понравилось. Благодарю.
Очередной интересный проект от отличного заказчика. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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