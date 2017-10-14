Дизайн хедера

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка145 просмотров

надо переделать шапку сайта, сделать ее адаптивной. ТЗ отправил личным сообщением

8 лет назад
Pankrat74
Игорь 
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$20
1 день
Выполненная работа превзошла ожидания. Дано много полезных советов. Всем советую.
Приятно работать с Игорем. Хороший порядочный заказчик. Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад