Создание темы для wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки231 просмотр

Добрый день!

ТЗ во вложении.

WordPress
8 лет назад
id-underground
Игорь 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MurphyWL
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$150
11 дней
Взялся за работу и через некоторое время пропал.

Заявки фрилансеров

MurphyWL
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад