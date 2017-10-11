Дизайнер для мобильного биткойн кошелька

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок186 просмотров

Требуется редизайн мобильного биткойн кошелька.

От дизайнера требуется:

- Отличное знание UX/UI;

- Знание английского языка;

- Значительный личный опыт работы с мобильными биткойнкошельками.

В предложении, пожалуйста, укажите с какого года вы работаетес биткойнами и какими кошельками уже пользовались.

8 лет назад
guest_15078309088292
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн под Wap-Click партнерку

    $50

    Необходимо нарисовать дизайн под партнерскую программу. Не сложнее как здесь: wapstate.ru Только вверху будет еще графическая картинка-символ проекта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн с версткой одной страницы

    Дизайн уникальный!!! Всё просто - левое меню, текст в центре, шапка - контактные данные и логотип и фавиконку - нужно подключить фантазию. Ну естественно верстка должна быть адекватной и адаптированной. В целом образец что нужно предоставлю. Указываем что по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вакансия веб-дизайнера

    Обязанности: - создание концепций и дизайн-макетов новых сайтов; - поддержка текущих сайтов - разработка макетов отдельных страниц, создание баннеров, доработка уже созданных макетов; - разработка дизайна полиграфической продукции, элементов фирменного стиля на ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта юридической фирмы

    Необходимо дизайн сайта юридической фирмы. Дизайн главной страницы, страницы услуги и стат. страницы.  + Адаптивный дизайн для мобильных устройств.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Web дизайнер

    Нужно нарисовать дополнительный блок с ценами для сайта http://moroz18.ru/animator-vera/index.html жду ваши цены и предложения.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно дорисовать дизайн

    Нужно нарисовать дизайн, который на картинке ниже и сделать остальные страницы (4-6 страниц в сумме). Те, кто будут просить цену выше 5000 - можете даже не писать сюда.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сконвертировать файл .cdr в .png с заданными размерами

    Для сайта http://chtpz-sale.ru/ необходимо сделать логотип того же размера, что и сейчас: http://chtpz-sale.ru/images/logo_grey.png. Прикрепляю файл .cdr, возьмите горизонтальный, сконвертируйте и задайте те же размеры. Сроки - сегодня, в предложениях - размер ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад