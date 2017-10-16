Дизайн сайта одностраничник

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок296 просмотров

Нарисовать дизайн одностраничного сайта

Макет:

https://yadi.sk/i/2AiSTM6M3NgLFa

https://yadi.sk/i/Tyu7jk_43NgLFg

8 лет назад
elgembaev
Даурен 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
1 день
Ответственный подход. Качественная работа. Дизайн понравился.
Благодарю за работу) Рекомендую таких людей)

Заявки фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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