Здравствуйте, ищем исполнителя для разработки дизайна лендинга. Разрабатывать нужно не с нуля, есть большой портал, общие черты должны сохраниться. Тематика - языковые курсы за рубежом. Есть заполненный бриф.
Дизайн сайта одностраничник
Нарисовать дизайн одностраничного сайта
Макет:
https://yadi.sk/i/2AiSTM6M3NgLFa
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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