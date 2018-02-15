Требуется интуитивно понятный, легкий, дружелюбный, современный, высококонверсионный, клиентоориентированный UI/UX редизайн сайта http://shoppingator.ru Дизайн для 3 страниц: главная, описание магазина, карточка товара. Новый логотип. Продумать и описать возможную анимацию. Адаптив. ...
Дизайн сайта грумеров
Разработка дизайна сайта грумеров.
В разработку входят 12 страниц.
ТЗ и прототипы были отправлены в личном сообщении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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