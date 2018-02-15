Дизайн сайта грумеров

$310
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок246 просмотров

Разработка дизайна сайта грумеров.

В разработку входят 12 страниц.

ТЗ и прототипы были отправлены в личном сообщении.

8 лет назад
vasilyershov
Василий 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$310
60 дней
Отличный дизайнер и верстальщик! Очень непростой проект реализован на высшем уровне! Спасибо Владиславу!
Все супер! Сотрудничаем с Василием уже не первый раз. Всегда на связи, очень положительный и вежливый человек. Оплата вовремя. Мои благодарности за интересный проект!

Заявки фрилансеров

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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