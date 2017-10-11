Разработка единого (responsive) дизайна для web и mobile приложений. 1 этап.Разработка логотипа и главной страницы приложения. Концепция: есть четыре раздела: знакомства, обучение, общение, бизнес. Необходимо отобразить их на главной странице. Помимо этих разделов должен присутствовать логотип ...
Нужен дизайн строительной компании
тз формируется, будет сегодня вечером
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