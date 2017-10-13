Дизайн лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки246 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн лендинга.

Тематика: тренинг по саморазвитию для женщин.

Сроки - до 13.10.2017г.

Стоимость - 3000 руб.

Приоритет у фрилансеров, которые работали с похожей тематикой.

Прикрепляйте свои работы. Кандидаты без портфолио не рассматриваются.

Есть мокап лендинга. Подробности проекта обсудим с кандидатами.

8 лет назад
svetliannna
Светлана 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров