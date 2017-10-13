Разработка единого (responsive) дизайна для web и mobile приложений. 1 этап.Разработка логотипа и главной страницы приложения. Концепция: есть четыре раздела: знакомства, обучение, общение, бизнес. Необходимо отобразить их на главной странице. Помимо этих разделов должен присутствовать логотип ...
Дизайн лендинга
Необходимо нарисовать дизайн лендинга.
Тематика: тренинг по саморазвитию для женщин.
Сроки - до 13.10.2017г.
Стоимость - 3000 руб.
Приоритет у фрилансеров, которые работали с похожей тематикой.
Прикрепляйте свои работы. Кандидаты без портфолио не рассматриваются.
Есть мокап лендинга. Подробности проекта обсудим с кандидатами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо отрисовать макет адалт сайта в шести разрешениях. 1. Расчет ТОЛЬКО по факту выполненной работы (!!!прошу не подписываться на проект если работаете по предоплате!!!). 2. Вы выполняете 75% работы, ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть наименование магазина (первые продажи пробуем через on-line) и логотип. Необходимо разработать стилистику магазина, сделать в фирменном стиле его дизайн (от входной двери до вешалки и включателей)Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужен адаптивный дизайн для баниЗавершен7 лет назад
- $220
Главная + 7-8 внутренних страниц Просьба указывать контактыДизайн сайтов58 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2
Нужна обложка на видео для ютуб каналаДизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $700
Надо сделать очень качественный дизайн адаптивный дизайн сайта. Подробное ТЗ отправил по скайпу.Завершен8 лет назад
Описание ТЗ во вложенииДизайн сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно внести правки в порядка 25 макетов - просто изменить адрес и направление стрелки + отрисовать несколько стрелок. Макеты - в ai Пример во вложении. Работа несложная, механическая.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен хороший специалист на создание дизайна главной страницы интернет магазина аксессуаров для кукол (Барби, Беби Борн, Чи чи лав).Завершен8 лет назад