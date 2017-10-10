Необходимо отрисовать макет адалт сайта в шести разрешениях.

1. Расчет ТОЛЬКО по факту выполненной работы (!!!прошу не подписываться на проект если работаете по предоплате!!!).

2. Вы выполняете 75% работы, я перевожу Вам 25% от общей суммы, остальную сумму по закрытию сделки. Другие варианты не рассматриваются, прошу Вас не тратьте моё и Ваше время!!

3. Желательный расчет по Вебмани.

4. Если Вы готовы работать в ответ напишите только одно слово "Согласен!", тогда обсудим детали.

Поработаем?