На некотором сайте X в настоящее время имеется форумInvision PowerBoard 3.4.6, служащий средством общения узкого круга людей и рекламной витриной. Форум снабжён рядом дополнений и "хуков", как-то: Form Manager, Easy Pages и др. ...
Доработка h-scripts
Есть h-script шаблон. Нужно по моей задаче его настроить, провести тестирование всех функций. Аванс 50%, оставшаяся сумма по итогам сдачи. Критерии успешности – все функции работают в реальном режиме.
Состав работ:
1. Замена текстов по всему сайту, добавление нужных ссылок
2. Проверка работы всех ссылок, проверка работы платежных систем
3. Вставка на страницы видео, картинок
4. Прогон работы сайта, проверка работы всех планов
Просьба прислать Ваше портфолио, Ваши оценки стоимости, сроки реализации.
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