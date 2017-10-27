Доработка h-scripts

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка305 просмотров

Есть h-script шаблон. Нужно по моей задаче его настроить, провести тестирование всех функций. Аванс 50%, оставшаяся сумма по итогам сдачи. Критерии успешности – все функции работают в реальном режиме.  

Состав работ: 

1. Замена текстов по всему сайту, добавление нужных ссылок 

2. Проверка работы всех ссылок, проверка работы платежных систем 

3. Вставка на страницы видео, картинок 

4. Прогон работы сайта, проверка работы всех планов 

Просьба прислать Ваше портфолио, Ваши оценки стоимости, сроки реализации.

8 лет назад
algotradingfund
Алексей 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

z1MO_ok
28 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$40
2 дня
Артем подошел к задаче ответственно. Был ряд задач, которые он сразу не мог решить, но засчет своей настойчивости и усердия он нашел решение. Очень порядочный человек, профессионал своего дела. Артем всегда говорит как есть, честен в вопросах ценообразования. Наше сотрудничество изначально было построено на взаимном доверии и Артем показал, что он надежен в работе.
Спасибо за возможность поработать над проектом. По организации, заданию, приёму работу всё отлично! Спасибо!

Заявки фрилансеров

z1MO_ok
28 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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