Отрисовать Landing Page

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок137 просмотров

Необходимо отрисовать макет одностраничного сайта для компании по установке систем видеонаблюдения.

Техническое задание вышлю в личном сообщении.

8 лет назад
mosse
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Hfrog
Илья 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$85
5 дней
Приятно было работать с Ильей! Всегда на связи, внимательно подходит к решению задач. Будем работать ещё.
Получил огромное удовольствие от работы с Александром. Грамотное ТЗ и четкие правки. Всегда на связи, если нужно что-то уточнить. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Hfrog
Илья 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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