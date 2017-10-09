Сделать 1-2 страниц на шаблоне BeTheme (WP)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки130 просмотров

Необходимо по образцам сделать 1-2 страницы на определенную тематику, загрузить и расставить картинки и текст в шаблоне BeTheme.  

В таком виде  

joxi.ru/eAOE0Jac4ZG91m  

Сайт стоит, движок тоже, шаблон загружен, образцы подобраны.

WordPress
8 лет назад
Ivanov-v
Иванов 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров