Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы нужно сделать макет, сверстать и выложить на хостинг - срочно, за 1 рабочий день! дизайн адаптив должен быть - ...
Разработать адаптивный редизайн сайта косметологии
Список страниц:
1. Главная
2. Страница с услугами-процедуры
3. Страница с услугами-врачи
4. Страница с описанием услуги и заявка (детальная)
5. Страница специалисты (с отделениями)
6. Страница специалиста (детальная)
7. Консультация онлайн
8. Страница со списком акций
9. Страница прайс-лист
10. Страница клубная карта
11. Страница со списком статей и новостей
Список экранов:
1200px и выше
980px
768px
480px и ниже
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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