Разработать адаптивный редизайн сайта косметологии

Требуется разработать дизайн интернет-магазина. Тематика - одежда, обувь, аксессуары. Стиль должен быть более менее строгим и универсальным, то есть не заточенным под определенный пол, возраст (мужчины, женщины, дети) и под тип товаров (например, детские). Целевая ...