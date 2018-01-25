Разработать адаптивный редизайн сайта косметологии

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки245 просмотров

Список страниц:

1. Главная

2. Страница с услугами-процедуры

3. Страница с услугами-врачи

4. Страница с описанием услуги и заявка (детальная)

5. Страница специалисты (с отделениями)

6. Страница специалиста (детальная)

7. Консультация онлайн

8. Страница со списком акций

9. Страница прайс-лист

10. Страница клубная карта

11. Страница со списком статей и новостей

Список экранов:

1200px и выше

980px

768px

480px и ниже

8 лет назад
StanlySEO
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

design2016
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$240
12 дней
Отличный дизайнер! Работа выполнена качественно, учтены все замечания.
Станислав - отличный заказчик! Конкретная постановка задачи, всегда на связи. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

design2016
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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