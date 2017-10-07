Требуется разработать дизайн интернет-магазина. Тематика - одежда, обувь, аксессуары. Стиль должен быть более менее строгим и универсальным, то есть не заточенным под определенный пол, возраст (мужчины, женщины, дети) и под тип товаров (например, детские). Целевая аудитория - преимущественно женщины 25-35 лет среднего и выше среднего достатка. Ранее я публиковал проект по дизайну этого магазина, но не определился с исполнителем, так как требовалось разработать и структуру, а с этим оказались проблемы, так как каждый видит и понимает магазин по своему. Поэтому с того времени я детализировал ТЗ и полностью описал структуру. То есть теперь задача упрощается. Не нужно сидеть и думать над структурой, а осталось просто облечь описываемую структуру в графический вид. Также для облегчения задачи в ТЗ я дал ссылки на магазины, где каждый описываемый элемент реализован более-менее похоже. НО это не значит, что нужно взять и сделать грубую кальку с этих примеров. Магазин должен иметь свой уникальный неповторимый стиль. Описание проекта в ТЗ. Внимательно читаем. Типовые заявки без ознакомления с ТЗ не рассматриваются (!!!). Обязательно указываем разумные цену и сроки. Дизайн адаптивный, макеты для монитора, планшета, смартфона.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B3lo3Jws46ZaeXRLM1h1Ujkxd1E