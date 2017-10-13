Добрый день! Разрабатывается магазин детских товаров на платформе insales http://myshop-dx756.myinsales.ru/ Разработан каталог и логотип будущего сайта, наполнен контентом Ищем грамотного специалиста по дизайну с чувством вкуса, а ...
Дизайн и вёрстка вебсайта на 3 страницы, логотип.
Мне нужен дизайн простого информационного вебсайта на три страницы, плюс логотип и вёрстка сайта.
Есть идеи и тексты для публикации, готов выслать, заполнить бриф.
Выбранный исполнитель
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