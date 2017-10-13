Дизайн и вёрстка вебсайта на 3 страницы, логотип.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок250 просмотров

Мне нужен дизайн простого информационного вебсайта на три страницы, плюс логотип и вёрстка сайта.

Есть идеи и тексты для публикации, готов выслать, заполнить бриф.

8 лет назад
chepel
56 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
$150
5 дней
Ольга превзошла все мои ожидания как по качеству работы, так и по срокам. Спасибо!
Спасибо Сергею за проект! Отличный заказчик, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад

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