Необходимо отрисовать макет адалт сайта в шести разрешениях. Подробную информацию при контакте. 1. Расчет по факту выполненной работы, 2. Отрисовываете макет, 3. Закрываем возможные недочеты, 4. Высылаю Вам ...
Сделать лендинг по продаже собачьего корма (сухой)
Нарисовать лендинг по продаже собачьего корма.
На выходе .PSD сгруппированными слоями.
Оплата WMZ, ЯMoney, Приват, СБербанк.
Прикладывайте ваши лучшие работы, буду выбирать исполнителя по качеству портфолио.
Спасибо.
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