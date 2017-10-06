Сделать лендинг по продаже собачьего корма (сухой)

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Закрыт37 заявок366 просмотров

Нарисовать лендинг по продаже собачьего корма.

На выходе .PSD  сгруппированными слоями.

Оплата WMZ, ЯMoney, Приват, СБербанк.

Прикладывайте ваши лучшие работы, буду выбирать исполнителя по качеству портфолио.

Спасибо.

8 лет назад
dantearcava1990
Артур 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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