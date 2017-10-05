Необходимо отрисовать макет адалт сайта в шести разрешениях.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок553 просмотра

Необходимо отрисовать макет адалт сайта в шести разрешениях.

Подробную информацию при контакте.

1. Расчет по факту выполненной работы,

2. Отрисовываете макет,

3. Закрываем возможные недочеты,

4. Высылаю Вам деньги,

5. Высылаете мне PSD макет.

Поработаем?

8 лет назад
GreyHill
Михаил 
42 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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