Дизайн + верстка новостного сайта на ДЛЕ+ моб версия

Нужно переделать дизайн сайта, сделать его приятным для пользователей, нужно не только нарисовать а сверстать все.Найти и устранить какие либо

ошибки в шаблоне . Шаблон с нуля наверное писать не нужно потому что

боюсь таких манипуляций из сайтом, все делать так чтобы не менялись

ссылки на статьи на сайте.

Так же надо сделать мобильную версию сайта , сделать ее через функционал

ДЛЕ (ну там где идет мобильная версия там свой шаблон и т.д )

Ну и желательно за разумные деньги, запаса большого для проекта нет.

п.с Дизайн на ваш вкус

сайт android-banan.ru

По возможности (не обезательно ) снять с дле органичения там где 100 ограничений на новости