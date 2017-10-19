Доброго дня! Одно из ведущих агентств срочно ищет исполнителя для разработки одностраничной Landing Page. Благодарю Вас за внимание!
Дизайн для личного сайта
Хочу иметь нормальный блог с нормальным дизайном. Сейчас у меня есть наброски, которые в целом устраивают, но там явно надо доделать некоторые вещи + нет дизайна для некоторых типов страниц.
Что есть можно посмотреть по ссылке: tempblog-169301.appspot.com
Из того, что я вижу, нужно сделать:
- Вернуть шапку из 2007 в 2017, сделать что-то вроде флат (не особо шарю, в общем на всю ширину)
- Страница с списком записей в блоге(/blog/) - накидывал от руки, нужно привести все в соответствие и чтоб не смотрелось так убого (серо)+куда то втулить кнопку "читать далее" под каждой статьей.
- Сама запись в блоге (на примере этой /blog/2014/04/16/regexp-in-java.html ) тоже привести в соответствие.
- Бутстрап сетка и адаптация под мобильный(верстать я сам буду, но нужно иметь видение как все располагать на мобольных экранах) - для этого подойтет условный эскиз на основании того что уже имеется(или будет сделано в предыдущих шагах).
- Так же на сайте будет поиск. Пока даже виденья нет, из того что очевидно - строка поиска и список результатов (будут подгружаться).
- Виджет с
облакомсписком тегов на главной странице блога и на каждой странице з записью в блоге.
- Виджет с списоком "связанных статей" рядом(или под) каждой статьей.
- Все должно смотреться легко, минимум лишнего (например разделителей, ярких рамок), но чтоб было за что уцепиться глазу(разные элементы могут иметь немного разный по яркости фон). Блог должен легко читаться.
При подаче заявки учтите, что после того как работа будет сделана и оплачена, я могу просить правки/доработки за адекватную оплату.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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