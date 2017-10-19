Дизайн для личного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок215 просмотров

Хочу иметь нормальный блог с нормальным дизайном. Сейчас у меня есть наброски, которые в целом устраивают, но там явно надо доделать некоторые вещи + нет дизайна для некоторых типов страниц. 

Что есть можно посмотреть по ссылке:  tempblog-169301.appspot.com

Из того, что я вижу, нужно сделать:

  • Вернуть шапку из 2007 в 2017, сделать что-то вроде флат (не особо шарю, в общем на всю ширину)
  • Страница с списком записей в блоге(/blog/) - накидывал от руки, нужно привести все в соответствие и чтоб не смотрелось так убого (серо)+куда то втулить кнопку "читать далее" под каждой статьей.
  • Сама запись в блоге (на примере этой /blog/2014/04/16/regexp-in-java.html ) тоже привести в соответствие.
  • Бутстрап сетка и адаптация под мобильный(верстать я сам буду, но нужно иметь видение как все располагать на мобольных экранах) - для этого подойтет условный эскиз на основании того что уже имеется(или будет сделано в предыдущих шагах).
  • Так же на сайте будет поиск. Пока даже виденья нет, из того что очевидно - строка поиска и список результатов (будут подгружаться).
  • Виджет с облаком списком тегов на главной странице блога и на каждой странице з записью в блоге.
  • Виджет с списоком "связанных статей" рядом(или под) каждой статьей.
  • Все должно смотреться легко, минимум лишнего (например разделителей, ярких рамок), но чтоб было за что уцепиться глазу(разные элементы могут иметь немного разный по яркости фон). Блог должен легко читаться.
Что я хочу получить в результате работы: либо готовая верстка страниц, либо рисунок(например psd) из которого я смогу взять размеры/цвета.  Время выполнения - не горит, но на протяжении 2х недель хочу иметь результат.

При подаче заявки учтите, что после того как работа будет сделана и оплачена, я могу просить правки/доработки за адекватную оплату. 

Bootstrap
8 лет назад
msangel
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nicky777
29 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$150
14 дней
Я абсолютно ничего не смыслю в дизайне, хотел чтоб все было сделано красиво и по современному. Выбрал Николая как исполнителя с учетом его портфолио - именно такие там работы у него и размещены. Не смотря на мои нулевые позняния в дизайне, Николай внимательно прислушивался к моим советам, а я к его, в результате мы все сделали так, как он хотел и я остался доволен результатом.
Работой с Василием доволен. - приятное общение; - понятно поставленные задачи; - моментальный фидбэк; - своевременная оплата. Рекомендую его для сотрудничества и сам надеюсь ещё не раз с ним поработать :)

Заявки фрилансеров

nicky777
29 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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