Сделать редизайн и наполнение сайта

Для информационного сайта нужно Нарисовать минималистический дизайн на основе имеющегося шаблона Wordpress. (этот заказ несколько дней назад размещался вместе с логотипом, но был разделен - логотип отдельно, дизайн сайта отдельно). Демо шаблона здесь: ...