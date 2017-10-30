Нужен дизайн для 4 страниц на Facebook

Привет! Ищу профи с опытом создания классного дизайна для соцсетей (Facebook) чтобы оформить 4 страницы тематик: фитнес, мужской журнал, путешествия, женская. С вас дизайн главной и аватарки (http://prntscr.com/gsnw85), а так же брендинг превью постов: вотермарка с названием проекта + лого. (пример удачного брендинга http://prntscr.com/gsnx28)

Жду ваших предложений по стоимости и портфолио готовых работ. Спасибо!