Нужен дизайн для 4 страниц на Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок323 просмотра

Привет! Ищу профи с опытом создания классного дизайна для соцсетей (Facebook) чтобы оформить 4 страницы тематик: фитнес, мужской журнал, путешествия, женская. С вас дизайн главной и аватарки (http://prntscr.com/gsnw85), а так же брендинг превью постов: вотермарка с названием проекта + лого. (пример удачного брендинга http://prntscr.com/gsnx28)

Жду ваших предложений по стоимости и портфолио готовых работ. Спасибо!

8 лет назад
werewolph
Владимир 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
Все идеально. Антон не подвел, дизайн ан высоте. Буду обращаться еще!
Все прошло прост отлично! Рекомендую сотрудничать с Владимиром.

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать дизайн сайта

    Здравствуйте! Есть сайт - https://personaim.ogrim.by/ Он делался без дизайнера. Нужно привести внешний вид в порядок. Структуру оставляем без изменений. Нужны рекомендации по изменению шрифтов, фонов, оформлению. Синий цвет сайта оставляем, остальное можно менять. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $44

    Нужно нарисовать дизайн лендинга на тему: детские GPS-часы Срок выполнения до 04.10.2017г., до 18 часов по Мск. Стоимость работы 2500 руб. Подробности работы обсудим с кандидатами. ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оформление групп в соц сетях

    Добрый день, дизайнеры! Просьба ВНИМАТЕЛЬНО прочитать задание и НЕ предлагать, что то отличное от того, что указано в проекте. Ищем дизайнера для оформления групп в соц сетях. ВАЖНО: 1) что ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменение дизайна сайта на Joomla, создание главной страницы

    Задача На существующем сайте (Joomla! 3.6.5 Stable) и (VirtueMart3.0.12) сервисного центра (компьютерной техники и ноутбуков) и интернет-магазина (запчастей для ноутбуков). Нужно, изменить макет шаблона и сделать красивую "главную страницу", блоками в стиле ...

    Joomla
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн одностраничного сайта

    Что надо: дизайн одностраничного сайта + 1 внутреняя страница Сколько экранов: 1 экран главная + 1 экран внутреняя Какая тематика: взаимотношения межу людьми Что предосавите: предоставим блочную структуру контента, который должен присутсвовать ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прототипы для сайта

    Нужны прототипы для корпоративного сайта.  Компания занимается решениями для защиты от пожаров. Формат не важен (axure, moqups, просто рисунки) - главное, чтобы просто было понятно. Дизайн главной готов (стиль, шапку ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад