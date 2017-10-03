Здравствуйте! Есть сайт - https://personaim.ogrim.by/ Он делался без дизайнера. Нужно привести внешний вид в порядок. Структуру оставляем без изменений. Нужны рекомендации по изменению шрифтов, фонов, оформлению. Синий цвет сайта оставляем, остальное можно менять. ...
Оформление групп в соц сетях
Добрый день, дизайнеры!
Просьба ВНИМАТЕЛЬНО прочитать задание и НЕ предлагать, что то отличное от того, что указано в проекте.
Ищем дизайнера для оформления групп в соц сетях. ВАЖНО:
1) что бы вы могли сверстать = поставить меню в группу ВК (вики-разметка), что бы пункты меню были кликабельны, пример: vk.com/fondemru
2) знали то, что описано здесь: что бы корректно отображалось оформление на мобильной версии: https://vk.com/page-14396513_51513339
3) знали то, что описано здесь: что бы в оформлении не было белых полос в меню ВК при просмотре с мобильного: https://vk.com/page-35158179_51227669
Дизайна группы ВК (обложка + баннер + меню) + установка = 500 руб;
Дизайна Facebook или Twiiter или YouTube (аватар + обложка/шапка) = 400 руб;
Дизайн для аватара Одноклассников или Инстаграма = 200 руб;
Необходимо предоставить 3 варианта дизайна
Оплата вам сразу после выбора варианта дизайна и/или внесения правок и установки(если это ВК), после оплаты передаете исходники.
Если все понятно и вы согласны с условиями, то готовы связаться по скайпу для выдачи задания, главное что бы вы были ежедневно по рабочим дням на связи в скайпе (или хотя бы предупреждали когда не сможете быть)
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