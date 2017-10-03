Оформление групп в соц сетях

Добрый день, дизайнеры!

Просьба ВНИМАТЕЛЬНО прочитать задание и НЕ предлагать, что то отличное от того, что указано в проекте.

Ищем дизайнера для оформления групп в соц сетях. ВАЖНО:

1) что бы вы могли сверстать = поставить меню в группу ВК (вики-разметка), что бы пункты меню были кликабельны, пример: vk.com/fondemru

2) знали то, что описано здесь: что бы корректно отображалось оформление на мобильной версии: https://vk.com/page-14396513_51513339

3) знали то, что описано здесь: что бы в оформлении не было белых полос в меню ВК при просмотре с мобильного: https://vk.com/page-35158179_51227669

Дизайна группы ВК (обложка + баннер + меню) + установка = 500 руб;

Дизайна Facebook или Twiiter или YouTube (аватар + обложка/шапка) = 400 руб;

Дизайн для аватара Одноклассников или Инстаграма = 200 руб;

Необходимо предоставить 3 варианта дизайна

Оплата вам сразу после выбора варианта дизайна и/или внесения правок и установки(если это ВК), после оплаты передаете исходники.

Если все понятно и вы согласны с условиями, то готовы связаться по скайпу для выдачи задания, главное что бы вы были ежедневно по рабочим дням на связи в скайпе (или хотя бы предупреждали когда не сможете быть)