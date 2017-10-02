Редизайн корпоративного сайта трэвел-агентства

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок318 просмотров

Требуется сделать редизайн корпоративного сайта трэвел-агентства www.vertas.ru (можно зайти и посмотреть, что он из себя представляет на данный момент).

Тематика сайта: авиа и железнодорожные перевозки (не интернет-магазин, продажа на сайте не ведется), бизнес-авиация (но не авиакомпания).

Дизайн должен быть:

-деловым,

-удобным для работы с корпоративными клиентами,

-запоминаться,

-создавать ощущение надежности, но при этом быть действительно современным и легким.

Предполагается, что разделы сайта и страницы останутся аналогичными тем, что сейчас есть на сайте.

Просим указывать действительные цены и сроки.

При необходимости (серьезности намерений участвовать в проекте), скинем Техническое задание и бренд-бук.

8 лет назад
vertas2017
Евгения 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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