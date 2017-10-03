Создание логотипа и нарисовать дизайн на основе имеющегося шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка245 просмотров

Для информационного сайта нужно:

1)     Создать логотип

2)     Нарисовать минималистический дизайн сайта на основе имеющегося шаблона Wordpress.

Демо шаблона здесь:

http://www.designlabthemes.com/preview/xmag/

Сайт  также можно посмотреть.

Важнейшие показатели, которые меня интересуют – это скорость загрузки сайта и показатели мобильности. Поэтому, излишняя графика на сайте не нужна.

Нужно нарисовать 2 страницы:

Главная

Статья

Сайдбар – 300 пикселей. Расположен справа. Меню нужно сделать с иконками.

Шапка минималистичная. С логотипом, списком страниц сайта и горизонтальным рекламным блоком.

Основной фон статей – белый.

В статьях также нарисовать:

 хлебные крошки,

содержание статьи,

подложка к картинкам с подписями,

«похожие статьи» под статьями,

дизайн списков (нумерованные и маркированные) в статьях,

цитаты (Важное, Совет, Внимание и т. д.).

Нарисовать, как будет выглядеть ссылка и меню при наведении на неё и при нахождении на ней.

В подвале продублировать логотип, копирайты,  меню.

Дополнительная информация будет предоставлена исполнителю.

ВАЖНО! Предлагайте свои цены за эту работу. Писать только людям с положительными отзывами.

WordPress
8 лет назад
rabota-sga
Сергей 
67 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$30
2 дня
Заказ был выполнено точно в срок и в строгом соответствии с техническим заданием.
Сергей отличный заказчик! Буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад

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