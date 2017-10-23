Дизайн сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки312 просмотров

Добрый день, дамы и господа. Требуется дизайнер, который отрисует не большой сайт.

Сайт имеет главную страницу. И 6-7 внутренних страниц.   Тематика сайта ( Казино )

Если делали что-то похожее, скидывайте примеры.

Оплату буду производить по факту сдачи работ. НАПЕРЕД Не плачу. Если Вы готовы, давайте работать.

Указывайте свои реквизиты ( Скайп, телеграм, если есть ) На сайте редко бываю. 

Так же хочу повториться! ТЕ КТО БУДЕТ ЭТО ЧИТАТЬ, ПРЕДОПЛАТЫ НЕТ! ТОЛЬКО ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ. ПОКАЗАЛИ ГЛАВНУЮ, ВСЕ ОК, ОПЛАТИЛ, И ЕДЕМ ДАЛЬШЕ. 

ЕСЛИ ПОДОЙДЕТЕ ХОРОШО К РАБОТЕ, В КОНЦЕ РАБОТЫ ВЫПЛАЧУ БОНУС. 

8 лет назад
helpershot
Марк 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Reliable_Friend
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$200
14 дней
Рекомендую. Работа прошла отлично.
Сработались. Всегда на связи. Оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Reliable_Friend
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад