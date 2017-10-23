Добрый день, дамы и господа. Требуется дизайнер, который отрисует не большой сайт.

Сайт имеет главную страницу. И 6-7 внутренних страниц. Тематика сайта ( Казино )

Если делали что-то похожее, скидывайте примеры.

Оплату буду производить по факту сдачи работ. НАПЕРЕД Не плачу. Если Вы готовы, давайте работать.

Указывайте свои реквизиты ( Скайп, телеграм, если есть ) На сайте редко бываю.

Так же хочу повториться! ТЕ КТО БУДЕТ ЭТО ЧИТАТЬ, ПРЕДОПЛАТЫ НЕТ! ТОЛЬКО ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ. ПОКАЗАЛИ ГЛАВНУЮ, ВСЕ ОК, ОПЛАТИЛ, И ЕДЕМ ДАЛЬШЕ.

ЕСЛИ ПОДОЙДЕТЕ ХОРОШО К РАБОТЕ, В КОНЦЕ РАБОТЫ ВЫПЛАЧУ БОНУС.