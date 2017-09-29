Здравствуйте! Нужно сделать дизайн лендинга на 5 экранов. Есть подробное тех. задание + мокап того что требуется (полное расположение элементов). Нужен современный, продающий дизайн. Работа срочная! Надо сделать большую часть лендинга на завтра (30.09.2017) ...
Дизайн по теме производство женской одежды
нужен дизайн по теме производство женской одежды и установить дизайн на WordPress.
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