Создание дизайна для автошколы

Виталий отличный дизайнер. Предоставленный вариант сразу нравится. Сделал в подарок к дизайну логотип. Советую увеличивать стоимость работы , так как дизайн на отличном уровне, и брать меньше работы. Тогда по срокам все будет хорошо.