Создание дизайна для автошколы

$103
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки132 просмотра

По ТЗ сделать дизайн.

8 лет назад
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Владимир 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$100
6 дней
Виталий отличный дизайнер. Предоставленный вариант сразу нравится. Сделал в подарок к дизайну логотип. Советую увеличивать стоимость работы , так как дизайн на отличном уровне, и брать меньше работы. Тогда по срокам все будет хорошо.
Доволен сотрудничеством, рекомендую!

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dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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