Нужно сделать дизайн сайта

Нужно нарисовать очень красивый и понятный дизайн сайта на тематику "купить отзывы в интернете" (написание положительных отзывов под заказ на сайты и товары). Дизайн должен быть оптимизирован под мобильные устройства обязательно!

Все картинки должны быть уникальные. (Для примера вот сайт конкурента > ваша-репутация.рф

Нужно сделать лучше и красивее. Все тексты предоставлю.

Интересуют сроки и цены. Жду ваших предложений.