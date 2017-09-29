Необходимо разработать дизайн сайта. Неполное тз в приложении, для дизайна в принципе описание достаточное Требования: 1. Делаем прототип главной страницы сайта – согласование – оплата 5%, прототип остальных страниц – 10% ...
Нужно сделать дизайн сайта
Нужно нарисовать очень красивый и понятный дизайн сайта на тематику "купить отзывы в интернете" (написание положительных отзывов под заказ на сайты и товары). Дизайн должен быть оптимизирован под мобильные устройства обязательно!
Все картинки должны быть уникальные. (Для примера вот сайт конкурента > ваша-репутация.рф
Нужно сделать лучше и красивее. Все тексты предоставлю.
Интересуют сроки и цены. Жду ваших предложений.
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