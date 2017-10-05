Редизайн главной страницы

Нужен дизайн Landing Page по продаже софта, а именно Windows 10. В материал или флэт дизайне с иллюстрациями. Срок до 7 октября. Работа с перспективой на дальнейшее сотрудничество. Цена 5000р. Прикрепляйте пожалуйста свои портфолио.