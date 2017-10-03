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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за сотрудничество. Было интересно. Теперь оба знаем о проблемах IE11 с кешированием шрифтов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работали вместе и всё таки добились чего хотели. Мои рекомендации.
$65
10 баллов
6 лет назад
Всегда на связи, корректировки и правки делались быстро в нужном русле. Я остался доволен. Спасибо Мои рекомендации
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое задание облегчающее работу. Постоянное нахождение он-лайн, оперативность в ответах, приятное общение! Своевременная оплата.Рекомендую! И ещё спасибо за конкурс!