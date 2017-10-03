johnybe1998

Жавохир johnybe1998

 
25 летУзбекистан/Андижан
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
m9i
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Поправить вёрстку (css)
Спасибо за сотрудничество. Было интересно. Теперь оба знаем о проблемах IE11 с кешированием шрифтов. Рекомендую.
Работали вместе и всё таки добились чего хотели. Мои рекомендации.
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Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$65
10 баллов
6 лет назад
Редизайн главной страницы
Всегда на связи, корректировки и правки делались быстро в нужном русле. Я остался доволен. Спасибо Мои рекомендации
Отличный заказчик! Четкое задание облегчающее работу. Постоянное нахождение он-лайн, оперативность в ответах, приятное общение! Своевременная оплата.Рекомендую! И ещё спасибо за конкурс!
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