Небходимо сделать три лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен75 заявок620 просмотров

Есть сайт строительной компании.

Необходимо сделать дополнительных три лендинга на строительную тематику:

1. Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВК) + автоматика, теплоснабжение

2. Слаботочные работы (пожарка, охранка, контроль доступа, оповещение,  электронная очередь, видеонаблюдение)

3. Общестроительные работы (ремонт офисных зданий, больниц, санаториев и отелей)

Лендинги должны вкусными, красивыми и сочными. 

7 лет назад
etomoinick
Евгений 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
7 лет назад
$400
7 дней
Очень рекомендую поработать с Серафимой. Результат соответствует поставленной задаче. Цена и качество - супер!
Евгений - замечательный заказчик и прекрасный человек. Четко поставленная задача принесла отличные плоды. Успеха и процветания вашему бизнесу, Евгений!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
7 лет назад

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