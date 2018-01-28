Небходимо сделать три лендинга

Необходимо сделать дизайн 7 страниц в готовом проекте, несколько отдельных элементов. Есть ТЗ с функционалом и несколько неудачных заходов по дизайну. Плюс необходимо оценить весь сайт на предмет нестыковок (шрифтов, иконок и тд). Цена обсуждается. ...