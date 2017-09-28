Дизайн лендинга

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт43 заявки324 просмотра

Необходимо нарисовать адаптивный дизайн лендинга по продаже водосберегающего оборудования. Прототип предоставим. Бюджет - 4500 руб. Срок - 4 дня

8 лет назад
modisecurity
Виктор 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров