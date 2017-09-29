Адаптивный дизайн главной страницы - Промышленное производство

Алексей Александрович в очень сжатые сроки выполнил дизайн главной страницы нашего нового сайта и адаптацию к ней. Правки правил день в день. Я как представитель заказчика очень доволен отсутствием проблем в сроках и качестве работы. Остальные страницы пришлю сегодня. Спасибо.