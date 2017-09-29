Адаптивный дизайн главной страницы - Промышленное производство

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка152 просмотра

Здравствуйте.

Задание пока что сделать адаптивный дизайн только главной страницы (1 десктоп, 1 планшет, 1 смартфон) со всеми выпадающими меню. Требования к стилю во вложении. Прототип главной во вложении.

8 лет назад
KovtunDenis
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$250
1 день
Алексей Александрович в очень сжатые сроки выполнил дизайн главной страницы нашего нового сайта и адаптацию к ней. Правки правил день в день. Я как представитель заказчика очень доволен отсутствием проблем в сроках и качестве работы. Остальные страницы пришлю сегодня. Спасибо.
С Денисом комфортно работать. Приятный заказчик. Всегда на связи, подробное ТЗ, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект =)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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