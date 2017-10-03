Есть сайт строительной компании. Необходимо сделать дополнительных три лендинга на строительную тематику: 1. Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВК) + автоматика, теплоснабжение 2. Слаботочные работы (пожарка, охранка, контроль доступа, оповещение, электронная очередь, ...
Правки в шапке сайта
Необходимо внести правки в картинку для шапки сайта.
ТЗ доступно по ссылке https://drive.google.com/open?id=0B3O5y3Ox_8P7d0N4QXBMNDlwUGs
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