Дизайн главной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок627 просмотров
#1$50

ТЗ во вложении

Дата приема заявок до 03/10/2017

С меня оплата + отзыв

Внутренние если потребуются отдельно ( за  отдельную плату )

Спасибо

8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Победитель конкурса

Artegio
28 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#1
Качество, пунктуальность, всегда на связи. Надеюсь, еще поработать.
Всё прошло хорошо, благодарю

Заявки фрилансеров

Artegio
28 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Небходимо сделать три лендинга

    Есть сайт строительной компании. Необходимо сделать дополнительных три лендинга на строительную тематику: 1. Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВК) + автоматика, теплоснабжение 2. Слаботочные работы (пожарка, охранка, контроль доступа, оповещение,  электронная очередь, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редизайн главной страницы

    $65

    ТЗ во вложении Дата приема заявок до 03/10/2017 С меня оплата + отзыв Внутренние если потребуются отдельно ( за  отдельную плату ) Спасибо

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга. Срочно.

    $100

    Здравствуйте! Нужно сделать дизайн лендинга на 5 экранов. Есть подробное тех. задание + мокап того что требуется (полное расположение элементов). Нужен современный, продающий дизайн. Работа срочная! Надо сделать большую часть лендинга до 19:00 по ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивный дизайн главной страницы - Промышленное производство

    $250

    Здравствуйте. Задание пока что сделать адаптивный дизайн только главной страницы (1 десктоп, 1 планшет, 1 смартфон) со всеми выпадающими меню. Требования к стилю во вложении. Прототип главной во вложении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правки в шапке сайта

    Необходимо внести правки в картинку для шапки сайта. ТЗ доступно по ссылке https://drive.google.com/open?id=0B3O5y3Ox_8P7d0N4QXBMNDlwUGs

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн Landing Page в материал или флэт дизайне с иллюстрациями.

    $60

    Нужен дизайн Landing Page по продаже софта, а именно Windows 10. В материал или флэт дизайне с иллюстрациями. Срок до 7 октября. Работа с перспективой на дальнейшее сотрудничество. Цена 5000р. Прикрепляйте пожалуйста свои портфолио.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Шапка на ютуб канал + титр в стиле пейзаж, картина маслом.

    Необходимо нарисовать шапку и плашку (титр) для ютуб канала. Тематика канала: просветительский (обучающий) канал для садоводов и огородников.  Стиль подачи: картина маслом, максимально реалистичный пейзаж (вариант исполнения прилагаю "Домик за забором") ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка существующего дизайна сайта

    Здравствуйте! Есть исходники дизайна сайта в PSD. Необходимо внести ряд коррективов. Мелких и не очень. Рисовать ничего не придётся. Просто поменять местами блоки, добавить удалить кое-что из имеющегося. Четкого ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн

    Необходимо нарисовать дизайн новостного портала ( внутряк )  Тематика Криптовалюта Сроки по договоренности Приоритет выбора отдаëтся тем , кто работал над новостными порталами , сразу подшивайте работы , у меня нет время ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад