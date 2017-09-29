Есть сайт строительной компании. Необходимо сделать дополнительных три лендинга на строительную тематику: 1. Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВК) + автоматика, теплоснабжение 2. Слаботочные работы (пожарка, охранка, контроль доступа, оповещение, электронная очередь, ...
Дизайн и верстка внутренних страниц сайта
Есть сайт elan-motors.ru
Он написан на php5 + framework Yii
Нужно переработать на нем страницы,в соответствии с прототипами (в прикрепленных прототипы)
Хотелось бы сориентироваться по стоимости работ.
Заявки фрилансеров
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