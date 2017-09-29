Дизайн лендинга. Срочно.

Здравствуйте!

Нужно сделать дизайн лендинга на 5 экранов. Есть подробное тех. задание + мокап того что требуется (полное расположение элементов). Нужен современный, продающий дизайн. Работа срочная! Надо сделать большую часть лендинга на завтра (30.09.2017) на 12:00 по МСК. Доработать уже можно будет в течении завтра и воскресенья. Оставляйте заявку, только если готовы вложиться в сроки.

Подробности отправлю тем, чье портфолио заинтересует.

Спасибо за внимание!