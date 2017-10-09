Сделать прозрачный фон на фотографиях товаров

Есть изображения товаров на белом фоне (и пару штук на черном).

Всего 45.

Нужно сделать прозрачный фон.

Контуры товара должны быть идеально ровными, поскольку размещаться они потом будут на вот таком фоне - https://i.imgur.com/h16R41V.png , где очень видно все.

Пример неудачной обработки - https://i.imgur.com/xe8RPPD.png

Исходники разного размера. Результат должен быть: 800px на 800px, сам объект должен занимать пространство от края до края изображения.

Изображения должны быть сохранены как для Web, png-24.

При сохранении важно, чтобы названия изображений оставались такими же как они были в предоставленных исходниках.