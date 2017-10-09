Сделать прозрачный фон на фотографиях товаров

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок223 просмотра

Есть изображения товаров на белом фоне (и пару штук на черном).

Всего 45.

Нужно сделать прозрачный фон.

Контуры товара должны быть идеально ровными, поскольку размещаться они потом будут на вот таком фоне - https://i.imgur.com/h16R41V.png , где очень видно все.

Пример неудачной обработки - https://i.imgur.com/xe8RPPD.png

Исходники разного размера. Результат должен быть: 800px на 800px, сам объект должен занимать пространство от края до края изображения.

Изображения должны быть сохранены как для Web, png-24.

При сохранении важно, чтобы названия изображений оставались такими же как они были в предоставленных исходниках.

8 лет назад
dianne_zadoyan
Диана 
31 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$11
1 день
Спасибо за работу. Очень рекомендую.
Все прошло хорошо, задача была поставлена четко, по оплате притензий нет, буду рад и дальше сотрудничать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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