Нарисовать дизайн таблицы размеров для интернет-магазина, ТЗ в личку.
Оформление канала на YouTube . Шапка , Логотип и тд
Оформить канал на YouTube .( детский канал)
Разработать логотип , шапку, может быть еще какие либо вставки.
Пример оформленных каналов: Like Nastya, Kids Diana Show , Miss Katy
Привести примеры ваших работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $135
Нужен стильный дизайн ИМ по продаже зимней обуви. Функционал и структура стандартные. Логотип и презентация с фирменными цветами имеются. Условия работы: подтверждение участия в проекте - аванс 15% - проработка дизайна до победного конца - ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно сделать дизайн лендинга на 5 экранов. Есть подробное тех. задание + мокап того что требуется (полное расположение элементов). Нужен современный, продающий дизайн. Работа срочная! Надо сделать большую часть лендинга на завтра (01.10.2017) ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
я хочу чтобы ТЫ сделал мне шапку для ютуб канала под названием ТОП ШОК тема канала экстремальные репортажи ,(мы люди серьёзные) нужно сделать в какой то такой тематике и главное в ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Добрый день, дамы и господа. Требуется дизайнер, который отрисует не большой сайт. Сайт имеет главную страницу. И 6-7 внутренних страниц. Тематика сайта ( Казино ) Если делали что-то похожее, скидывайте примеры. ...Завершен8 лет назад
нужен дизайн по теме производство женской одежды и установить дизайн на WordPress.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно сделать дизайн лендинга на 5 экранов. Есть подробное тех. задание + мокап того что требуется (полное расположение элементов). Нужен современный, продающий дизайн. Работа срочная! Надо сделать большую часть лендинга на завтра (30.09.2017) ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать (перерисовать) страницу "достижения" на готовом сайте. ТЗ в прикрепленном файле.Закрыт8 лет назад
Доброго вечера! Сориентируйте по цене. Нужен сайт по предложению услуг по постройке ангаров и подобных сооружений (пример angar36.ru) Стоимость дизайна или под ключ сайта?Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $103
По ТЗ сделать дизайн.Закрыт8 лет назад