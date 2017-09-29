Оформление канала на YouTube . Шапка , Логотип и тд

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок189 просмотров

Оформить канал на YouTube .( детский канал)

Разработать логотип , шапку, может быть еще какие либо вставки.

Пример оформленных каналов: Like Nastya,  Kids Diana Show , Miss Katy

Привести примеры ваших работ.

8 лет назад
Rebrov
Андрей 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн ИМ

    $135

    Нужен стильный дизайн ИМ по продаже зимней обуви. Функционал и структура стандартные. Логотип и презентация с фирменными цветами имеются. Условия работы: подтверждение участия в проекте - аванс 15% - проработка дизайна до победного конца - ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга. Срочно!

    $100

    Здравствуйте! Нужно сделать дизайн лендинга на 5 экранов. Есть подробное тех. задание + мокап того что требуется (полное расположение элементов). Нужен современный, продающий дизайн. Работа срочная! Надо сделать большую часть лендинга на завтра (01.10.2017)  ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Шапка для канала

    я хочу чтобы ТЫ сделал мне шапку для ютуб канала под названием ТОП ШОК  тема канала экстремальные репортажи ,(мы люди серьёзные)  нужно сделать в какой то такой тематике и главное в ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    $200

    Добрый день, дамы и господа. Требуется дизайнер, который отрисует не большой сайт. Сайт имеет главную страницу. И 6-7 внутренних страниц.   Тематика сайта ( Казино ) Если делали что-то похожее, скидывайте примеры. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга. Срочно.

    $100

    Здравствуйте! Нужно сделать дизайн лендинга на 5 экранов. Есть подробное тех. задание + мокап того что требуется (полное расположение элементов). Нужен современный, продающий дизайн. Работа срочная! Надо сделать большую часть лендинга на завтра (30.09.2017)  ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад