Rin_Jav_Dev

Ринат Ахмадуллин Rin_Jav_Dev

 
25 летРоссия/Бирск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
•Художественная обработка фото •Ретушь •Цветокоррекция •Замена фона•Только качественная ретушь

•Детальные прорисовки 

•Атмосферная цветокоррекция 

•Реалистичные коллажи 

•Профессиональная ресторация фото

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Отзывы заказчиков
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Обработка фото
Все было соответственно цене Спасибо за работу
Работодателя харакатеризую только с лучшей стороны, всегда на связи, оплата моментальная, с пониманием относится к поставленной задаче. Рекомендую.
Ответный отзыв
Peninsula
Россия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографий
Очень аккуратно, четко в срок, за разумные деньги! С удовольствием обращусь еще и всем рекомендую)
Точная и адекватная постановка задачи, моментальная оплата, и просто хороший человек, вобщем максимально рекомендую к сотрудничеству всем фрилансерам.
Ответный отзыв
tropikana
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Отфотошопить фотографию.
Работа отличного качества в короткий срок и за не большие деньги. Спасибо. Рекомендую.
Работодателя характеризую только с лучшей стороны, адекватная постановка задачи, моментальная оплата, коммуникация на высоте, буду рад и дальше сотрудничать , всем фрилансерам рекомендую.
Ответный отзыв
vladimirvisit
Владимир 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Ухудшить фото в фш
спасибо за оперативность и качество работы
Работодателя по всем критериям характеризую только с лучшей стороны, спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
apaex
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Отредактировать ttf шрифт
Ринат нас очень выручил и сэкономил нам много времени, быстро решив проблему. По срокам получилось даже быстрее, чем мы договаривались. Спасибо!
Конкретная и точная постановка задачи, моментальная оплата, коммуникация на высоте, всем рекомендую.
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