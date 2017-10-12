•Художественная обработка фото •Ретушь •Цветокоррекция •Замена фона•Только качественная ретушь
•Детальные прорисовки
•Атмосферная цветокоррекция
•Реалистичные коллажи
•Профессиональная ресторация фото
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Портфолио
- Двойная экспозиция295 просмотров
- Коррекировка цветов275 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
5 лет назад
Все было соответственно цене Спасибо за работу
Ответный отзыв
Работодателя харакатеризую только с лучшей стороны, всегда на связи, оплата моментальная, с пониманием относится к поставленной задаче. Рекомендую.
$10
10 баллов
6 лет назад
Очень аккуратно, четко в срок, за разумные деньги! С удовольствием обращусь еще и всем рекомендую)
Ответный отзыв
Точная и адекватная постановка задачи, моментальная оплата, и просто хороший человек, вобщем максимально рекомендую к сотрудничеству всем фрилансерам.
$9
10 баллов
6 лет назад
Работа отличного качества в короткий срок и за не большие деньги. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работодателя характеризую только с лучшей стороны, адекватная постановка задачи, моментальная оплата, коммуникация на высоте, буду рад и дальше сотрудничать , всем фрилансерам рекомендую.
$2
10 баллов
6 лет назад
спасибо за оперативность и качество работы
Ответный отзыв
Работодателя по всем критериям характеризую только с лучшей стороны, спасибо за сотрудничество.
$2
10 баллов
6 лет назад
Ринат нас очень выручил и сэкономил нам много времени, быстро решив проблему. По срокам получилось даже быстрее, чем мы договаривались. Спасибо!
Ответный отзыв
Конкретная и точная постановка задачи, моментальная оплата, коммуникация на высоте, всем рекомендую.