Отфотошопить фотографию.

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Завершен12 заявок286 просмотров

Здравствуйте. На фото требуется убрать все рекламные вывески.

8 лет назад
tropikana
Илья 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$9
1 день
Работа отличного качества в короткий срок и за не большие деньги. Спасибо. Рекомендую.
Работодателя характеризую только с лучшей стороны, адекватная постановка задачи, моментальная оплата, коммуникация на высоте, буду рад и дальше сотрудничать , всем фрилансерам рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад