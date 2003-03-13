Качественная обработка фотографий авто

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт14 заявок378 просмотров

Есть фото авто, 2 снаружи, 1 в салоне. Всего 5 моделей по 3 фото.

Нужно обработать изображения, по стилю и по качеству как тут: 

https://yadi.sk/d/k2kamGAU3P5nau

Исходники https://yadi.sk/d/Y9VZNgpb3P47o7 

//отредактировал описание, добавил более наглядный пример

8 лет назад
raiseman
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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