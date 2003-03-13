Нужно из не обработанных фото сделать фото для сайта gouggi.ru в таком же стиле и фоном с зади добавить логотип, уменьшить размер и добавить текст. цена 8 руб за 1 шт
Качественная обработка фотографий авто
Есть фото авто, 2 снаружи, 1 в салоне. Всего 5 моделей по 3 фото.
Нужно обработать изображения, по стилю и по качеству как тут:
https://yadi.sk/d/k2kamGAU3P5nau
Исходники https://yadi.sk/d/Y9VZNgpb3P47o7
//отредактировал описание, добавил более наглядный пример
Заявки фрилансеров
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