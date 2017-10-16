Отредактировать фото для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт65 заявок585 просмотров

Нужно из не обработанных фото сделать фото для сайта gouggi.ru 

в  таком же стиле и фоном с зади добавить логотип, уменьшить размер 

и добавить текст. 

цена 8 руб за 1 шт

7 лет назад
Sanny_88
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров