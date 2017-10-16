Сделать каталог по мебельной продукции

Добрый день,

Мне нужен каталог продукции, тобиш: есть фотки 30-50 штук их нужно все обработать, и сделать каталогом чтобы в дальнейшем можно было его распечатать и показывать клиентам. (Это будет как мини журнал)

- Обложка

- страницы с мебелью (на каждой продукции будет цена)

- Последняя страница с контактами

Файл фотографий отправлю исполнителю.