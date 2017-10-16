Сделать каталог по мебельной продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт21 заявка347 просмотров

Добрый день,

Мне нужен каталог продукции, тобиш: есть фотки 30-50 штук их нужно все обработать, и сделать каталогом чтобы в дальнейшем можно было его распечатать и показывать клиентам. (Это будет как мини журнал)

- Обложка

- страницы с мебелью (на каждой продукции будет цена)

- Последняя страница с контактами

Файл фотографий отправлю исполнителю.

8 лет назад
naengine_del
Евгений 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-1)

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