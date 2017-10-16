Обработка фото, создание объемной картинки продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок238 просмотров

Для комплекта цветных листов виниловой пленки  необходимо придать фотографиям объем, форму, сделать привлекательным для покупателя. 

8 лет назад
SergiiZ
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров