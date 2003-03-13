Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок165 просмотров

Есть профессиональные фото в высоком качестве - откадрированы и отретушированы.

Фото будут использоваться в карточках товара (e-commerce).

На фото нужно добавить инфографику, фотоинструкцию,  создать коллажи, которые помогут показать товар в действии.

Подробное ТЗ, пожелания и примеры, фотографии, макеты упаковки вышлем отдельно.

8 лет назад
sorocheff
Юрий 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров