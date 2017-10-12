Ухудшить фото в фш

нужно чтобы SDC17957.jpg была размыта и неразборчива как SDC17954.jpg

сделать в фш (размытость, "грязь" на обеъктиве) на другом слое и выслать psd

на SDC17957.jpg сделать акцент на стене, которая раньше была. т.е. следы стены чтобы особо не было видно. как бы было фотографирование дрожащей рукой