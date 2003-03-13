Работа с картинками (удаление фона, создание полупрозрачноти и др.)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт62 заявки647 просмотров

Нужно обработать пакет изображений, порядка 500 шт.

Задачи отличаются:

1. Обрезка одной картинки - 15руб

2. Удаление водяного знака - 25 руб.

3. Замена иностранного текста на русский - 30 руб.

4. Создание полупрозрачноти - 40 руб.

Наглядные примеры доступны по ссылке

https://www.dropbox.com/s/y8qhvl0p4fyhrmb/tasks-and-prices.docx?dl=0

Нужен один человек на все типы задач - если готовы сделать только некоторые из пунктов, просьба не обращаться.

Оплата: перевод на карту СБ, ЯД, Webmoney.

Для получения ТЗ задания, укажите свой e-mail.

8 лет назад
Okno1
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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