из плохого снимка нужно сделать хороший, подробности кандидату.
Двойная экспозиция
Сделать двойную экспозицию в фотошоп и скинуть формат псд и jpeg (из интернета не брать )
Заявки фрилансеров
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