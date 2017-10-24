Обработка 60 фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен25 заявок412 просмотров

Доброго дня! Нужна помощь с обработкой около 60 фотографий. Прикрепляю два фото - оригинал (OriginalPhoto) и образец (SAMPLE) - чего нужно добиться, главная задача - блики на коже. Прошу в комментариях написать сроки обработки всех фото и стоимость обработки одного фото в $ и всего объема. Всем кто отправит заявку и цена мне подойдет ждет тестовое задание  - обработка одной фотографии по результатам выполнения которого мы сможем договориться!

8 лет назад
laowai27
Олег 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад
$20
1 день
Алла выполнила работу в очень короткие сроки , качество от этого совсем не пострадало !
Олег отличный заказчик !всегда на связи, четко поставленная задача, моментальная оплата!конечно рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад

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