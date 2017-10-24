Обработка 60 фото

Доброго дня! Нужна помощь с обработкой около 60 фотографий. Прикрепляю два фото - оригинал (OriginalPhoto) и образец (SAMPLE) - чего нужно добиться, главная задача - блики на коже. Прошу в комментариях написать сроки обработки всех фото и стоимость обработки одного фото в $ и всего объема. Всем кто отправит заявку и цена мне подойдет ждет тестовое задание - обработка одной фотографии по результатам выполнения которого мы сможем договориться!